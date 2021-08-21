Son dönemde rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla konuşulan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı dondurulmuştu. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncunun hayranları, Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tutmuştu. Kendisine gelen yorumlara karşılık Kerem Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek, Instagram'dan yardım istediğini belirtmişti.
KEREM'DEN SONRA BİR ŞOK DA BURCU'YA!
Bürsin'in ardından meslektaşı Burcu Biricik de aynı sorunla karşı karşıya kaldı. 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştiren Biricik'in kişisel profili de Instagram tarafından kapatıldı.
BURCU BİRİCİK HAKKINDA
Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.
Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.
Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada "İkinin Biri", "Yaşlı Hanımın Ziyareti", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.
2007 yılında Show TV'de yayınlanan "Maçolar" dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Biricik, zamanla ekranların aranan oyuncularından biri oldu.
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