Kendisi gibi oyuncu olan İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra spor eğitmeni Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açan Burçin Terzioğlu, sevgilisiyle Marmaris'te görüntülendi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Günlük kirası 2500 lira olan bir villa kiralayan çift, öğlen saatlerinde Marmaris koylarını gezmek için, evden çıktı.