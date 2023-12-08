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        Haberler Magazin Burçin Terzioğlu'na sevgilisi Umut Duygu'dan dekolte önlemi - Magazin haberleri

        Burçin Terzioğlu'na sevgilisi Umut Duygu'dan dekolte önlemi

        Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan Umut Duygu, hırkasını giymesini rica ettiği sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun önüne geçerek önlem aldı. Dekolte bir kıyafet giymeyi tercih ettiği görülen Terzioğlu da Duygu'nun uyarısından sonra hırkasını giyerek otomobiline doğru yürüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 08:37 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:37
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        Dekolteye önlem
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, Kuruçeşme'deydi. Çift, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

        DEKOLTEYE ÖNLEM

        Umut Duygu, çıkışta hırkasını giymesini rica ettiği sevgilisinin önüne geçerek önlem aldı.

        Dekolte bir kıyafet giymeyi tercih ettiği görülen Burçin Terzioğlu, sevgilisinin uyarısının ardından hırkasını giyerek, otomobiline yöneldi.

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        O SORUYA YANIT YOK

        Çift, basın mensuplarının evlilik sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

        Suskunluklarını koruyan ikili, otomobillerine binerek oradan uzaklaştı.

        Fotoğraflar: HT Magazin

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