Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burçin Terzioğlu, önceki gün Etiler'de bir toplantıdan çıkarken görüntülendi. Kız arkadaşları ile birlikte hem iş hem de sohbet için bir araya geldiğini belirten Terzioğlu, şık giyimi ile dikkat çekti.
"ÇOK SEÇİCİ DAVRANIYORUM"
Keyifli olan oyuncu, "Her şey yolunda, süper gidiyor. Ekran için görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda çok sevdiğim bir marka ile anlaşma yaptık. Sadece gelen projelerde çok seçici davranıyorum. Okuyunca içime sinmesi gerekiyor" dedi.
"MECBUREN HARCIYORUZ"
Basın mensuplarıyla sohbet eden Burçin Terzioğlu, "Kişisel bakım ürünleri için çok para harcar mısınız?" sorusuna, "Tabii ki, mecburen harcıyoruz" yanıtını verdi.
"İLİŞKİMİZ GAYET YOLUNDA"
Uzun süredir Umut Duygu ile aşk yaşayan Terzioğlu, "İlişkimiz gayet yolunda, iyiyiz" açıklamasında bulundu.
"Evlilik" haberlerine de açıklık getiren oyuncu, "Evet, hep böyle haberler çıkıyor. Herhalde kendi düğünüme siz beni çağıracaksınız" diyerek, kahkaha attı.
"BÖYLE İYİYİM"
Halinden memnun olduğunu da belirten Burçin Terzioğlu, "Halalık, teyzelik güzel gidiyor şu an. Böyle iyiyim" ifadelerini kullandı.
TEKTAŞ VE ALYANS GÖRÜNDÜ
Öte yandan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz aylarda spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ile Demet Evgar'ın düğününe katılmıştı. Terzioğlu'nun, parmağındaki tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekmişti.
"İLİŞKİMİZİ KONUŞMUYORUZ"
Ayrıca daha önce Umut Duygu ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Terzioğlu, yolunda giden özel hayatıyla alakalı sorulara, "İlişkimizi konuşmuyoruz" yanıtını vermişti.
Oyuncu İlker Kaleli ile 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalayan oyuncu Burçin Terzioğlu, 2008–2014 yılları arasında da meslektaşı Murat Yıldırım ile evlilik yaşamıştı.
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