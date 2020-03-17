17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tiyatrocu Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon, Instagram hesabından yayınladığı bir paylaşımla yeni yaşını kutladı.
Orhon, manidar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
58 oldum. Şimdi bu rakamı gören genç takipçiler "Ay yazık yaşlanmış be" diyecek. Ama aslında yaşlanmak bir çok açıdan iyidir. Hayatın telaşı azalır. Sarf ettiğiniz efor azalır. En güzeli de hayatınıza kalite gelir.
"KAYBEDECE DAHA AZ ŞEY KALMIŞTIR"
Gereksiz çöpleri hayatınızdan çıkarmak gibi bir lüksünüz vardır. Kaybedecek daha az şey kalmıştır. Başkalarının beğenisinin önemi iyice azalır. Vakit azaldığından, kalan kısmı daha bencilce yaşamaya yönelirsiniz. Özlenen şeyler olur tabii.
"AŞAĞIDAN YUKARI BAKARAK ACIRLAR"
Sokakta insanların beğeniyle dönmesi, merdivenlerden ikişer çıkmak, sabah kalkınca bile hoş görünmek. Ama inanın iyidir bu yaşlar. Gençler aşağıdan yukarı bakarak acırlar genelde. Ama yukarıdan aşağı bakmak çok eğlenceli. Kayıplara değil kazanılanlara odaklanılırsa. Yeni senemde insanların umurunda olmak dileğiyle. Hepinize günaydın.
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