Orhon hastane odasında çekilen fotoğraflarını, "Sabah hüznü. Sabah kedisi. Sabahın endişesi. Bugün ameliyat günü. Böyle zamanlarda insan kendi şehrinin konforunu, arkadaş eş dost etrafta olduğunu bilmeyi özlüyor. Belki de sadece endişe benimki. Kim bilir. Ama işte tek başına hissetmek istemedim. Biliyorum hepiniz oralarda buralardasınız. Duanızı esirgemeyin bugün benden" notuyla paylaştı.