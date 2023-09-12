Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Burçak Evren’e emanet

        Burçak Evren’e emanet

        2'nci Uluslararası Bozok Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği paydaşlığında 25-28 Ekim 2023 tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burçak Evren'e emanet
        ABONE OL
        ABONE OL

        Festival Başkanlığını Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaparken, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci ise festivalin onursal üyesi olarak yer alıyor.

        Festivalin fikir hakkı ve yürütücüsü Sinema Okuryazarları Derneği, festival başkanı; dernek başkanı akademisyen Batuhan Kalaycı, festival editörü Tennur Köylüoğlu ve festivalin tanıtım yönetmenliğini İhsan Yapar üstleniyor.

        Festivalin danışmanlığını ünlü Türk sinema tarihçisi Burçak Evren yaparken, bu sene jüri başkanlığını da ünlü yönetmen Derviş Zaim üstleniyor. Jüri üyeliklerinde ise görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, senarist Hilal Çelenk, şair Yazar Faysal Soysal, müzisyen ve aranjör Tarık Abdurrahman Tarıkçı ve oyuncu Ali Burak Ceylan bulunuyor.

        REKLAM

        Festival kapsamında katılımcılar Türkiye’nin ilk Milli Parkı Yozgat Milli Çamlığı, Akdağmadeni Ormanları gibi mekanlarda ağırlanacak. Festival kapsamında bu yıl toplamda 66 bin TL para ödülü takdim edilecek.

        Festivaldeki yarışma kategoriler ise; 'En İyi Ulusal Film', 'En İyi Uluslararası Film', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Belgesel Film' olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #2nci Uluslararası Bozok Film Festivali
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Habertürk Anasayfa