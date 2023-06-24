'ETİKET' AŞKI



Buray, ilişkisi hakkında fazla konuşmak istemezken, Şenler ise bu konuda bir hayli istekli davranmıştı. Ezgi Şenler, ilişkilerinin nasıl başladığını anlatınca ortada ilginç bir hikâye olduğu görülmüştü.



Şöyle ki;

Ezgi Şenler, Buray'ın 'Beni Affet'ini dinlerken şarkıdan bir hayli etkilenmiş. Şarkıyı birkaç kez dinledikten sonra da Buray'ı etiketlemiş. Buray da Şenler'in kendisini etiketlemesinden etkilenince ikili arasında birbirlerini görmeden bir duygu seli oluşmuş. Ardından tanışma... Tanışmayla oluşan etkileşimin sonunda başlayan ilişki...