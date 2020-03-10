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Sözleri Gözde Ançel, bestesi Gözde Ançel ve Buray imzası taşıyan, albümün sevilen şarkılarından Kış Bahçeleri’nin klibinde yönetmen koltuğunda ise Ömer Can Duman oturuyor.

Görsel yönetmenliğini Eren Yıldız'ın üstlendiği klip, Buray'ı içine sıkıştığı ilişkiden uzaklaşmasını anlatıyor. Yürümeyen ilişkinin içinde hapsolan bir çiftin görüldüğü klipte, önce kendi içindeki sıkışmışlığa yolculuk yapan iki sevgili, bu yolculuktan çıktıklarında bir nefes alarak, özgürleşiyor.

Buray'ın 'Kış Bahçeleri' klibi sanatçının vevo kanalında yayında.