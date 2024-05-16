Buray'dan 4 günde 2 klip

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Buray, yeni şarkılarını, dört günde iki klip çekerek duyurdu.

14 şarkıdan oluşan 'Al Senin Olsun Dünya'yı kasımda çıkaran Buray, 'Serseri Ruhum' olarak adını verdiği 'Bedduam Yok' ile 'Kalbime Kalbime' şarkıların klipleri yayınladı. GOMMA & Wasp Ent. yapımında İstanbul'da çekilen 'Bedduam Yok' ve 'Kalbime Kalbime' klibin yönetmenliğini ise Ahmet Can Tekin yaptı.