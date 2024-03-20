Buray, 5 ülke 12 şehirde 100 bin hayranıyla buluştu
Buray, yaklaşık bir ay süren Avrupa turnesini bitirerek yurda döndü
Giriş: 20.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:36
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Buray, ayağın tozuyla İstanbul ve Ankara'da konser veren şarkılarını coşkulu bir şekilde seslendirdi.
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5 ülke 12 şehir gezerek Avrupa'da konser veren Buray, Avrupa’da yaklaşık yüz bin hayranıyla buluştu.
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Buray, 'Al Senin Olsun Dünya' albümündeki şarkılarına ezbere bir şekilde eşlik eden hayranlarına ise teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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