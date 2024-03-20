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        Haberler Müzik Buray, 5 ülke 12 şehirde 100 bin hayranıyla buluştu

        Buray, 5 ülke 12 şehirde 100 bin hayranıyla buluştu

        Buray, yaklaşık bir ay süren Avrupa turnesini bitirerek yurda döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:36
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          Buray, ayağın tozuyla İstanbul ve Ankara'da konser veren şarkılarını coşkulu bir şekilde seslendirdi.

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          5 ülke 12 şehir gezerek Avrupa'da konser veren Buray, Avrupa’da yaklaşık yüz bin hayranıyla buluştu.

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          Buray, 'Al Senin Olsun Dünya' albümündeki şarkılarına ezbere bir şekilde eşlik eden hayranlarına ise teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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