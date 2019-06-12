Burak Yılmaz, küçük yaşta ilgi duyması ile birlikte futbola Antalyaspor'un altyapısında başlamıştır. Dün akşam oynanan Türkiye-İzlanda maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Burak Yılmaz'ın hayatına dair detaylar...

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

15 Temmuz 1985 günü Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olarak doğan Yılmaz, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Okul takımıyla attığı goller, verdiği paslarla dikkat çeken Yılmaz, daha sonra Antalyaspor'un dikkatini çekti.

Burak Yılmaz, 13 yaşında altyapısında futbol oynamaya başladığı Antalyaspor’da üç sene içinde PAF Takımı’na yükseldi.

2000-2001 sezonu sonunda PAF Ligi’nde forma şansı bulmaya başlayan Burak Yılmaz, Antalyaspor ile ilk kez Kocaelispor’a karşı oynadı. Golsüz sona eren bu karşılaşma dışındaki tek maçına Antalyaspor Tesisleri’ndeki İstanbulspor mücadelesinde çıktı.

Genç oyuncu, bu iki maçın ardından 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî oldu. İsrail ile dört, Rusya ile iki kez karşılaşan U-17 millî takımı adına bir gol atan genç forvet, "10" numaralı formasıyla 17 PAF Ligi maçında 5 gol kaydetti.

Aralık ayında ise U-18 millî takımı için davet aldıktan sonra,2002-2003 sezonu başında Antalyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Altyapı kategorilerinde dikkat çekici performanslar sergileyen Burak Yılmaz, profesyonel aşamadaki ilk maçı için biraz bekledi. Aralık 2002’deki Fransa karşılaşmasından önce Türkiye U-19 millî takımı kampına katıldı. Aynı zamanda millî takımdan arkadaşı olan Selçuk İnan, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında o dönem formasını giydiği Çanakkale Dardanelspor ile ligde boy göstermeye başladı. Kendisi ise ilk profesyonel maçına Nisan 2003’te Gümüşhanespor karşısında çıktı. Antalyaspor’un 4-1’lik skorla kazandığı mücadelenin son dört dakikalık bölümünde dahil olan Burak Yılmaz, sezon sonuna kadar toplamda 130 dakika olmak üzere üç maçta daha (İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor, Sivasspor) forma giydi.

Antalyaspor’daki sürelerini 2003-2004 sezonunda biraz daha artıran 18 yaşındaki oyuncu, 2004 yazında İsviçre’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen U-19 millî takımının kadrosunda yer aldı.

Burak Yılmaz, 2004-2005 sezonunda ise profesyonel lig kariyerindeki ilk golünü attı. Alsancak Stadı’nda Karşıyaka önünde 2-0 yenik durumda olan takımı adına farkı bire indiren golü atan genç forvet, bitime üç dakika kala kendi kalesine yaptığı vuruşla rakibini 3-2 öne geçirdi. O dönemki adıyla Türk Telekom Lig A’da 2004-2005 sezonunu 29 maçta attığı sekiz golle tamamladı ve takımının en skorer ismi oldu.

Burak Yılmaz, 2005-2006 sezonunda bir aşama daha kaydetti. Antalyaspor adına önemli bir parça hâline dönüşen forvet oyuncusu, hızı ve açık alandaki etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Sezonun devre arasına gelindiğinde ligde sadece iki gol atabilmişti; ama millî takım seviyesindeki yükselişi devam ediyordu. Ocak 2006’da ilk kez U-21 millî takımı kadrosunda yer aldıktan sonra ligde beş gol attı ve Nisan 2006’da Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dönemin Türkiye millî futbol takımı Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya davet edildi. Bakü Tevfik Behramov Stadı’ndaki mücadelenin 70. dakikasında Selçuk Şahin’in yerine oyuna dâhil olan Burak Yılmaz, ilk kez A millî takım formasını giyiyordu. Artık Türkiye futbolunun en üst seviyesine biraz daha yakındı. Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış takımların radarına girmesi de uzun sürmedi. 2005-2006 sezonunda Lig A’da 24 maça çıktı ve dokuz gol attı. Sezon içinde gördüğü 2 kırmızı kartla da agresif yönünü gösterdi. Takımının kümede kalmasında büyük pay sahibi oldu ve sonunda rotasını Süper Lig’e çevirdi. 2006-2007 sezonu öncesinde Beşiktaş’a transfer oldu.

Burak, Jean Tigana'nın ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu. 30 Temmuz 2006'da Beşiktaş sezona Süper Kupa galibiyeti ile başlarken Yılmaz, ilk 18'de yer almamıştı. 6 Ağustos 2006'da Manisaspor ile oynanan maçta ilk kez resmi olarak Beşiktaş forması giydi. 25 Ağustos 2006'da Konyaspor'u 3-1 yendikleri maçta 2 gol atarak Beşiktaş'taki ilk gollerini atmış oldu. Bir sonraki haftada ise Trabzonspor'a golünü attı. 2006/7 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, beklentilerin farkındaydı, fakat istenilen düzeyde performansa sahip olamadı. Jean Tigana yönetiminde ligi 2.sırada tamamlayan siyah-beyazlı takımda forma giyen Burak Yılmaz, sezonu 30 maçla tamamlarken, rakip fileleri sadece 5 kere havalandırabildi. Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin arkasında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken genç oyuncu bu platformda da takımına katkı sağladı. 7 maçta forma şansı bulan Burak Yılmaz, rakip filelere sadece bir gol bırakırken, kariyerinin ilk kupasını Beşiktaş forması altında kaldırdı. Siyah-beyazlı forma altında kariyerinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansı yakalayan genç oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamında sahaya çıktı fakat hiç gol kaydedemedi.

2006-07 sezon sonunda Jean Tigana ile yollarını ayıran ve Ertuğrul Sağlam'ı teknik direktörlüğe getiren siyah-beyazlı takımda genç oyuncu istediği forma şanslarını bulamadı. Oynadığı maçlarda Sağ kanat'ta forma giyen Yılmaz, 2007/8 sezonunda ligin ilk yarısında sadece 9 maçta forma giydi bir de gol attı. Tek golünü tek Trabzonspor'a kaydeden Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme gruplarında bir maçta forma giydi. Gruplarda ise grubun son maçı olan FC Porto maçında ilk 11'de sahaya çıksa da devre arasında oyundan alındı. Beşiktaş kariyeri için son dönemleriydi genç oyuncunun. Devre arasında Manisaspor'un Slovak hücum oyuncusu Filip Hološko'yu transfer etmek için Beşiktaş kulübü 5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Koray Avcı'yla birlikte Burak Yılmaz'ı da gönderdi.

Devre arasında golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş, Filip Hološko'yu almak için 5 milyon euro + Koray Avcı ve Burak Yılmaz'ı Manisaspor'a verdi. Takımın ilk 11'ine hemen giren Yılmaz, 3. lig maçında, kupalarla beraber 5. resmi maçında ilk gollerini Denizlispor'a attı. Hat-trick yaptığı maçı Manisaspor 3-2 kazandı. Altyapı kategorilerinde birlikte forma giydiği Selçuk İnan ile Manisaspor’da tekrar buluşan Burak, bir röportajında Selçuk İnan ile Manisaspor’daki birlikteliği için, “onun arkadaşlığı beni yeniden futbola döndürdü” ifadelerinde bulundu.Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra Uğur İnceman, Sezer Öztürk, Oğuz Sabankay, Nizamettin Çalışkan ve Ferhat Öztorun gibi genç isimler de vardı yanında. Sezonun ikinci yarısında Manisaspor adına dokuz gol atan Burak Yılmaz, bu bölümde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını birer kez havalandırdı. Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray'ın 6-3’lük skorla kazandığı karşılaşmada Manisaspor’un iki golünü Selçuk İnan, diğer golünü ise Burak Yılmaz attı. Manisaspor'da forma giydiği son maç 5-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiydi. Manisaspor sezon sonunda alt lige düşmek durumunda kaldı ve Selçuk İnan Trabzonspor’a, Burak Yılmaz ise Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Burak Yılmaz, 28 Haziran 2008 günü Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 23 Ağustos 2008'de Gaziantepspor maçının 53.dakikasında Colin Kâzım Richards'ın yerine girerek çıktı. Bu maçta Sağ kanat'ta forma giyen genç futbolcu bu maçın ardından Luis Aragonés tarafından fazla forma şansı bulamadı. Ligin ilk yarısında 6 maçta forma giyen Yılmaz bunların sadece birinde ilk 11'de sahada yer almıştı. Fenerbahçe formasını giydiği son lig maçı 9 Kasım 2008'deki 4-1'lik Galatasaray galibiyeti olmuştu. Türkiye Kupası'nda da 3 maç şans buldu. Gruplarda iki maç şans bulan Yılmaz'ın son Fenerbahçe maçı 3 ay aradan sonra sahaya çıktığı Sivasspor kupa yarı finali maçı oldu. Ancak bu maçta da 90. dakikada oyuna girdi. Fenerbahçe kupayı finalde Beşiktaş'a 4-2 yenilerek kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç forma şansı buldu. MTK, Partizan, FC Porto, Arsenal FC ve FK Dinamo Kyiv karşısında oynadı. Burak, Fenerbahçe forması ile çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmiş oldu.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan futbolcu Eskişehirspor'a bir yıllığına kiralandı. Eskişehirspor’a kiralanan Burak Yılmaz, ilk maçına eski takımlarından Manisaspor karşısında çıktı. Bu maçta 90 dakika sahada kalan oyuncu, forvette Ümit Karan ve Souleymane Youla gibi oyuncuların olmasından dolayı bu maçta da teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından Sağ açıkta oynatıldı. Kırmızı-siyahlı ekip adına üçü Kupa’da toplam 14 maçta oynadı. Ligde Kasımpaşa ve Türkiye Kupası’nda Yalovaspor ağlarını birer kez havalandırdı. Burak ayrıca Kasımpaşa'ya attığı golden sonraki hafta oynanan Denizlispor müsabakasında bir asist yaptı. Eskişehirspor formasıyla son maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıktı. Devre arasında kariyerinin bir kez daha takasla gelişeceğini öğrendi. Böylelikle Fenerbahçe, Gökhan Ünal karşılığında Trabzonspor’a 3,2 milyon avro ile birlikte Burak Yılmaz’ı da vermiş oldu.

2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal transferiyle takasta kullanılan Burak Yılmaz, Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Şenol Güneş'in de onay vermesiyle Trabzonspor'lu olan Yılmaz böylelikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Dört büyüklerin üçünde forma giymiş olacaktı. 15 Şubat 2010'da Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son 15 dakika oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı. 26 Şubat'ta ise ilk golünü ise eski takımı Antalyaspor'a attı. 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında bordo-mavili ekip adına 14 maçta forma şansı bulan yıldız oyuncu, bu sekansta toplam üç gol attı ve çocukluk arkadaşı Selçuk İnan ile iki sene sonra tekrar bir araya geldi. Yarım sezonluk bölümde daha çok 4-2-3-1 dizilişinin forvet arkasındaki üçlü hattında sağ kanadını teslim alan Burak Yılmaz, 5 Mayıs 2010 günü Şanlıurfa’da Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup eden Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ancak o sezona damgasını vuran hareketi, bu maçtan 11 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapacaktı. Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyordu. Bir puan arkada yer alan Bursaspor ise Beşiktaş’ı konuk ediyordu Bursa’da. Şampiyonluk için üç puana ihtiyacı olan Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bursaspor da Beşiktaş’ı 2-1 yenince şampiyonluk, uzun süre sonra ilk kez Anadolu’ya gidiyordu. Trabzonspor adına golü atan ve Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden ise Burak Yılmaz olmuştu. Kadıköy’de Fenerbahçe formasıyla gol sevinci yaşayamayan yıldız oyuncu, bir anlamda şanssızlığını da kırmıştı.

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, 2010-11 sezonunda Burak Yılmaz’ı hücum hattının en ucunda kullanmaya başladı. Bu bölgede durdurulamaz bir görüntüye bürünen yıldız oyuncu, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı. Sezona Türkiye Süper Kupası Şampiyonu kadronun önemli bir parçası olarak başlayan Burak Yılmaz, Avrupa arenasına Liverpool FC ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarıyla geri döndü. Özellikle ligin son haftalarında maçta geçirdiği sakatlığa rağmen 88. dakikada gol atarak Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdiği Beşiktaş maçı, Galatasaray ve Bursaspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetlerde attığı gollerle Trabzonspor’un toplam 82 puan elde ederek şampiyonluk için son haftaya kadar mücadele ettiği sezonda orta sahadaki partneri Selçuk İnan ile muazzam bir birliktelik yakaladı. Burak Yılmaz, bu sezonu 28 gollü Alex de Souza'nın arkasında toplamda 20 golle tamamladı.

2011-12 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sezon öncesinde 4 yıl uzatıldı. Süper lig'in ilk maçında Manisaspor ağlarını havalandıran Burak, sezon boyunca başarılı performans göstereceğinin sinyallerini veriyordu. Art arda 8 maçta gol atan Burak Yılmaz, aynı zamanda Şampiyonlar ligi'nde de Trabzonspor formasını terletiyordu. Burak Yılmaz, Şampiyonlar ligi ön eleme turunda Athletic Bilbao'ya karşı ilk 11'de başlamış fakat rakip oyuncuya hareketinden dolayı kırmızı kart görmüştür. Bir önceki sezon da Şike soruşturmasına karışan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar ligi'ne katılamamasından dolayı Şampiyonlar ligi'ne direkt olarak katılan Trabzonspor'un ilk 3 grup maçında cezası nedeniyle oynayamayan golcü oyuncu, Trabzonspor ile çıktığı 3 grup maçında da gol atamadı. Trabzonspor ise grubu 3.tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise PSV ile eşleşen Trabzonspor'un deplasmandaki tek golünü kaydetti. Tanju Çolak'ın 39 gollü lig rekoruna çok yaklaşan yıldız oyuncu, Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe maçında sezonun kendisi adına 32. lig golünü atarak Fatih Tekke’ye ait Trabzonspor rekorunu (31 gol, 2004-2005 sezonu) kırdı. Sezon sonunda ise toplam 34 lig maçında 33 gole ulaşarak tarihteki yerini aldı ve 2011-12 sezonunda attığı 33 golle gol kralı oldu. Ayrıca Burak Yılmaz, 2011-2012 sezonunda ligde attığı 33 golün ardından Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü için de üst sıralarda yer aldı. Katsayısı 1,5 olan Süper Lig’deki golleri sayesinde 49,5 puan toplayan yıldız, sezon sonunda kendisine Lionel Messi (Barcelona, 50 gol, 100 puan),Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 46 gol, 92 puan),Robin van Persie (Arsenal, 30 gol, 60 puan),Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04, 29 gol, 58 puan),Zlatan Ibrahimović (Milan, 28 gol, 56 puan),Wayne Rooney (Manchester United, 27 gol, 54 puan) ve Mario Gomez’in (Bayern Münih, 26 gol, 52 puan) ardından sekizinci basamakta yer buldu. Ayrıca Burak Yılmaz, son iki sezonda Süper Lig’de bulunan 20 takımın 18’ine karşı gol atmayı başardı. Bu bölümde en fazla Gaziantepspor’un filelerini havalandıran (6 gol) Burak, gol dökümünü şu şekilde oluşturdu: Kayserispor (5),Kardemir Karabükspor (5),İstanbul BŞB (5),Eskişehirspor (3),Sivasspor (3),Samsunspor (3),MKE Ankaragücü (3),Orduspor (3),Galatasaray (2),Beşiktaş (2),Fenerbahçe (2),Antalyaspor (2),Manisaspor (2),Kasımpaşa (2),Bursaspor (2),Bucaspor (1),Gençlerbirliği (1). Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonunda ligde olan Konyaspor ve 2011-2012 sezonunda ligde yer alan Mersin İdman Yurdu’na ise gol atamadı.

2014-15 sezonu başında ise tıpkı Selçuk İnan gibi sözleşme yenilendiği ve sırasıyla 2.750.000, 2.800.000, 2.850.000, 2.900.000 ve 2.950.000 Euro'luk garanti ücret ve her sezon maç başı 25.000 Euro karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sezon başında Didier Drogba'nın takımdan ayrılmasıyla Umut Bulut ve genç Berk İsmail Ünsal ile takımın 3 forvetinden birincisi olan Yılmaz, ilk golünü Honved ile oynanan hazırlık maçında attı. Bu maçta 2 gol birden atan Burak, daha sonra ise 25 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye Süper Kupası'nda Fenerbahçe karşısında forma giyse de ağları havalandıramadı. O sezon ilk Süper Lig maçına Bursaspor karşısında çıkan Burak Cesare Prandelli yönetimindeki takımın 2-0 galibiyetinin ilk golünü atarak deplasmanda 3 puanın alınmasında pay sahibi oldu. 16 Eylül tarihinde takımının Şampiyonlar Liginin ilk haftasında, Türk Telekom Arena'da ağırladığı Anderlecht karşısında, maçın uzatma anlarında attığı golle skoru 1-1'e getirmiş, böylece takımının Şampiyonlar Ligi'ne iç saha yenilgisiyle başlamasını engellemiş oldu. 3 Haziran 2015 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Bursaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Burak Yılmaz 3 gol kaydederek hat-trick yaptı ve maçın adamı seçildi. Ayrıca Burak Yılmaz bu golleriyle Türkiye Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu unvanını alarak Hakan Şükür'ün rekoruna ortak oldu.

Burak Yılmaz, 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî oldu. İsrail ile dört, Rusya ile iki kez karşılaşan U-17 millî takımı adına bir gol atan genç forvet, Aralık ayında ise U-18 millî takımı için davet aldı. 10 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 11 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21, 1 kez Türkiye A2'de forma giydikten sonra, Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı. Ocak 2006’da ilk kez U-21 millî takımı kadrosunda yer aldıktan sonra ligde beş gol attı. Ve Nisan 2006’da Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dönemin Türkiye millî futbol takımı Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya davet edildi. Bakü Tevfik Behramov Stadı’ndaki mücadelenin 70. dakikasında Selçuk Şahin’in yerine oyuna dâhil olan Burak Yılmaz, ilk kez A millî takım formasını giyiyordu. İlk golünü ise atması için biraz beklese de 3 Haziran 2011'de Belçika ağlarını sarstı ve Guus Hiddink'in 4-2-3-1 sisteminin ileri ucundaki vazgeçilmezi oldu. Burak bu maçın ardından 2 Eylül'de Türk Telekom Arena'da Selçuk İnan'ın asistini gole çevirirken ikinci golünü kaydetmiş oldu. Bu maçın ardından Azerbaycan'a da gol atan oyuncu takımının EURO 2012'ye katılamamasını engelleyemedi. Guus Hiddink ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmezlerinden biri olan Burak, 4-4-2 sisteminde gerek Umut Bulut gerekse Mustafa Pektemek gerekse de Mevlüt Erdinç'in yanında oynadı. Hazırlık maçlarında 3 gol atan Burak, bu maçların ardından tekrar 4-2-3-1 sisteminin en ucunda görevlendirildi ve bir sonraki golünü 2014 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Andorra ve Macaristan ağlarını havalandırmayı başardı. 11 Ekim 2013 tarihinde Estonya karşısında attığı golle millî takım formasıyla üst üste 5. maçta gol atmış ve bu alandaki rekoru üst üste 4 maçla paylaştığı Arda Turan'ı geçerek tek başına ele geçirmiştir.

Manolya Yılmaz adında bir kardeşi olan Burak, 15 Haziran 2014 günü ise İstem Atilla ile Antalya'da dünya evine girdi. Düğüne Selçuk İnan, Olcan Adın, Veysel Sarı, Necati Ateş ve Caner Erkin gibi isimler katılırken Yılmaz düğünde şahitliğini Selçuk İnan'ın yapması hakkında ise ""Bugün hayatımın en anlamlı oyunu herhalde. Özellikle Selçuk İnan’ın asisti vardı" ifadelerinde bulundu. 31 Mart 2015'te eşi İstem Atilla Yılmaz'dan Nazlı isminde bir kızı oldu. İkinci kızı Derin 21 Ağustos 2016 tarihinde doğdu.