Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde kulübün resmi Instagram hesabından koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Uzak Doğu ülkesinde 1.5 sezon Beijing Guoan forması giyen Kral, orada bulunduğu dönemde pazarda gördüklerinden dolayı şoka girdiğini ifade ederek "Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok. Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle" demişti.

"TARTIŞMA YARATTI"

Çin basını, tecrübeli futbolcunun bu sözlerini manşete taşırken Sohu sitesi, "Beijing Guoan'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, Çin hakkında kötü şeyler söyledi. Çinlilerin yemekte sınırı olmadığını ve bunun bir kültür olduğundan bahsetti. Bu sözleri Çin'de tartışma yarattı" ifadelerini kullandı.

South China Morning Post'ta yer alan haberde ise "Burak Yılmaz, Çin'de gördükleri karşısında şok olmuş..." başlığı kullanıldı.