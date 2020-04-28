Beşiktaş'ın milli oyuncusu Burak Yılmaz, Çin'le ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi. Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından şu mesajı yazdı:

"Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim."