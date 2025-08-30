Habertürk
        Burak Yılmaz: Attığımız üç golün üçünü de çalıştık

        Burak Yılmaz: Attığımız üç golün üçünü de çalıştık

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, attıkları 3 golü de antrenmanlarda çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 22:32 Güncelleme: 30.08.2025 - 22:32
        "Attığımız üç golün üçünü de çalıştık"
        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

        "ATTIĞIMIZ ÜÇ GOLÜN ÜÇÜNÜ DE ÇALIŞTIK"

        Oyun olarak çok üstün olmadıklarını ancak galip geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kasımpaşa 2'de 0 ile başladı. Bu maçta Kasımpaşa'nın savaşarak, kavga eden görüntüyü vereceğini biliyorduk. Maçı domine ederek kazanmadık. Bu maça özgü stratejilerle kazandık. İyi kapanıp, hızlı çıkmayı düşündük. Bunu da başardık. Attığımız üç golün üçünü de çalıştık. Kasımpaşa'nın geçen sezon duran toptan en çok gol yiyen takım olduğunu söyledik. Duran toptan gol attık. Çok mutluyuz. Bazen çok iyi oynayıp kazanırsınız, bazen de çok iyi oynayıp kaybediyorsunuz. Kasımpaşa'nın zorlanacağını biliyorduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığının hatırlatılması üzerine kadro planlamasıyla ilgili bilgi veren Yılmaz, "Yarın bir oyuncuyu açıklayacağız. Stoper alıp daha sonra bekleyeceğiz. Avrupa transfer dönemi kapanacak ve orada fırsat transferini bekleyeceğiz. Bu konuda sol kanat, forvet olarak şansımızı kullanacağız. Yönetime çok teşekkür ediyorum. Camia olarak birlik olmalıyız. Gaziantep camia olarak çok güçlü bir şehir. Taraftarımızı da stada çekersek çok önemli can yakan bir ekip olacağız" diye konuştu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
