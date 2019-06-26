2015 yılında yapımcı Burak Sağyaşar ile dünyaevine giren ve 2 yıl önce oğlu Can'ı kucağına alarak anne olan oyuncu Hatice Şendil, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Alışveriş yapan güzel oyuncu, daha sonra alışveriş merkezinin içerisinde bulunan çocuk eğlence merkezine inerek, oğlu ile birlikte doyasıya eğlendi.

Bu sırada gazeteciler tarafından görüntülenen Hatice Şendil, gazetecilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra oğlu ile vakit geçirmeye devam etti.