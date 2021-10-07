Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Burak Özçivit'ten 'dadı krizi' iddialarına yanıt: Fahriye Evcen'e sorun! - Magazin haberleri

Burak Özçivit'ten 'dadı krizi' iddialarına yanıt: Fahriye'ye sorun

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile arasında "dadı krizi" yaşadığı yönündeki söylentilerle ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "O işlerle Fahriye ilgileniyor doğrusu, ona sormanız daha sağlıklı olur" dedi

07.10.2021 - 12:22 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Burak Özçivit, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, eşi Fahriye Evcen'in yeni projesinin sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Özçivit, "Bizim dizi yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Fahriye'nin projesini de merak etmiyor değilim." diye konuştu.

    "FAHRİYE'YE SORUN!"

    Eşiyle arasında "dadı krizi" yaşadığı konuşulan ünlü oyuncu, "O işlerle Fahriye ilgileniyor doğrusu, ona sormanız daha sağlıklı olur." ifadelerini kullandı.

  • "BU TARZ ŞEYLERİ KONUŞMAKTAN HOŞLANMIYORUM"

    Projelerden kazandığı parayı nasıl değerlendirdiği sorulan Burak Özçivit, "Bu tarz şeyleri konuşmaktan pek hoşlanmıyorum. Bu soruyu geçelim lütfen." diyerek, sözlerini noktaladı.

  • Ünlü oyuncunun yüzük tercihi de dikkatlerden kaçmadı.

  • "ZAMAN ZAMAN ZORLANDIM"

    Öte yandan 8 yıl önce "Çalıkuşu" adlı dizide tanıştığı Burak Özçivit ile aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen, 2017 yılında aşkını nikah masasına taşımıştı. 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen, "Zaman zaman zorlandığım, uykusuz geceler geçirdiğim elbette oluyor. Anneler bilir; bazen saçını tarayacak vakit bile bulamazsın. Gündüzleri asla televizyon açmıyorum. Karan ile oyun oynuyorum. Onu izlerken dalıp, gidiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "ZAMAN RİTMİM TEPETAKLAK OLDU"

    Fahriye Evcen, Karan'ın doğmasından sonraki süreçle ilgili, "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak'ın da katkısı oldu." demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.