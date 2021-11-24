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Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti: Bu haberlere güldük! - Magazin haberleri

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti: Bu haberlere güldük!

Sık sık 'boşanacakları' yönündeki dedikodularla gündeme gelen Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İkili, "Bu haberlere güldük" diyerek, haklarında çıkan söylentileri bir kez daha yalanladı

24.11.2021 - 08:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Burak Özçivit, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte Nişantaşı'ndaydı.

  • "BU HABERLERE GÜLDÜK!"

    El ele gezen aile, mutluluk pozu verirken, 'boşanacakları' yönündeki haberleri de cevaplamış oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özçivit, "Bu haberlere güldük." açıklamasını da yapmayı ihmal etmedi.

    Bir süre mağazaları gezen ünlü oyuncu ve ailesi, ardından arabalarına binerek, evlerinin yolunu tuttu.

  • SETTE BAŞLAYAN AŞK!

    Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce "Çalıkuşu" adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.

  • "AYRILIK" İDDİASI

    Mutlu birlikteliklerini sık sık Instagram'dan gözler önüne seren ikili ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atılmıştı. Evcen ile Özçivit'in boşanacağı yönündeki dedikodular sosyal medyada hızla yayılmıştı.

  • SÖYLENTİLERE FOTOĞRAFLI YANIT

    İkili, söylentilerin ardından oğulları Karan ile birlikte kahvaltı yaptıkları anları Instagram'dan paylaşmıştı. Aynı fotoğrafı yayınlayan çift, "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken... Sizi seviyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

    Haklarında çıkan 'ayrılık' iddialarını böylelikle yalanlayan Evcen ile Özçivit'in paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi görmüştü. Ayrıca çiftin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmamıştı.

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