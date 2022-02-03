Koronavirüse yakalandı

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yapımcılığını Sadi Canpolat, Sadri Alışık, Serhat Usak ve Serdar Atacan'ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliğini Enes Ateş'in üstlendiği aile-komedi türündeki 'Afacanlar: İş Başa Düştü' adlı sinema filminin galası dün akşam gerçekleşti.

Başrollerini; Berat Efe Parlar, Burak Hakkı, Bedir Bedir, Umut Avcı, Gaye Balım Bayrak ve Gürgen Öz paylaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yapımcı Sadri Alışık, Hakkı'nın koronavirüse katıldığını ve evde karantinada olduğunu açıkladı. Alışık, "Burak Hakkı maalesef aramızda yok, kendisi korona oldu. Buradan da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim tekrardan." dedi.

RÖTARLI GALA

Berat Efe Parlak ise "Normalde filmimizi iki sene önce çekmiştik ama pandemiden dolayı daha yeni tamamlayıp, gösterime sokabiliyoruz. Herkesin izleyebileceği güzel, komik bir film çektik. Öğrencilerin tatil döneminde filme yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FİLMİN KONUSU

4 Şubat'ta vizyona girecek olan film, beş afacanın bir AVM'de yaşadığı hırsızlık olayına karışmalarının heyecan, aksiyon ve komedi dolu hikayesini anlatıyor.