Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul üyeleri ile buluştu. Elmas telekonferans yoluyla yapılan toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SON YEDİ YILDA 39 MİLYON EURO KOMİSYON!

TRT Spor'un aktardığına göre Başkan Elmas, 2015-2022 yılları arasında menajerlere ödenen ücretleri duyurdu. Galatasaray Başkanı, 7 yıllık süreçte sarı kırmızılı ekibin toplam 39 milyon Euro menajer komisyonu ödediğini söyledi.

Rakamların bağımsız denetleme şirketi ve denetim kurulundan geçtiği bildirildi.

Dursun Özbek döneminde 12 milyon, Mustafa Cengiz döneminde ise 23 milyon Euro menajerlik ücreti ödendiğini ifade eden Elmas, kendi döneminde ise 4 milyon Euro komisyon verildiğini belirtti.

FALCAO'NUN TOPLAM MALİYETİ 22 MİLYON 900 BİN EURO

Başkan Elmas, sezon başında yolların ayrıldığı Falcao’nun toplam maliyetinin 22 milyon 900 bin Euro olduğunun altını çizdi. Ayrıca Kolombiyalı yıldız için 3 milyon Euro'luk bir menajerlik ücretinin ödendiği vurguladı.

Galatasaray Başkanı, geçmiş döneme ait bazı futbolcuların da ismini vererek menajer komisyonlarını açıkladı.

Buna göre Sekidika için 1 milyon 600 bin, Mitroglu için 700 bin, Seri için 550 bin ve Nzonzi için 600 bin Euro ödendi.

DEVRE ARASINDA TRANSFER EDİLEN FUTBOLCULARIN MAAŞLARI

Burak Elmas devre arasında kadroya katılan futbolcuların maaşlarını da duyurdu

Sezon sonuna kadar kiralanan Pulgar’a 750 bin, Pena’ya ise 375 bin Euro maaş verileceği öğrenildi.

1.5 yıllık opsiyonlu kontratı olan Gomis’e sezon sonuna kadar 750 bin Euro, önümüzdeki sezon 1 milyon 750 bin Euro yıllık ücret verileceği kaydedildi.

Semih Kaya’ya ise sezon sonuna kadar 4 milyon Türk Lirası ödenecek.