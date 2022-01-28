Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çevrimiçi olarak sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyeleriyle bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.

Bir süre önce Türkiye'ye gelen ve Galatasaray'la görüşen ünlü futbol insanı Luis Campos'la ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Elmas, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık. İmzalardan sonra danışmanım olarak görev yapacak" ifadelerini kullandı.

Kaleci transferiyle ilgili de konuşan Elmas, Muslera'nın sakatlığının uzun süreceğini vurgulayarak "Muslera'nın yerine yeni bir kaleci alacağız" dedi.

Santrfor transferi yapacaklarını da söyleyen Elmas "Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulacak. Yerini uygun bütçeyle dolduracağız" şeklinde konuştu.