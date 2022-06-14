Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2 gün sonra gerçekleşecek seçimli genel kurulunda 9 aday Başkanlık için yarışacak. Favori adayın Mehmet Büyükekşi olduğu seçimde Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın adaylığını açıklayan isimler oldu. Galatasaray’da ibra edilmeyerek başkanlığı düşürülen Burak Elmas’ın da yeni dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev alacağı iddia ediliyor. Mehmet Büyükekşi’nin Başkan Vekili görevinde olacağı kulislerde konuşulan Burak Elmas’ı Cimbom’un yeni Başkanı Dursun Özbek’in de destekleyeceği iddia ediliyordu. Ancak Elmas’ın seçimde Eşref Hamamcıoğlu’na oy verdiği iddiaları Özbek’in hoşuna gitmediği öğrenildi.

Tüm bunların odağındaki Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas ise Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Bu konuda hiç kimse ile herhangi bir görüşmem olmadı” ifadelerini kullandı.

MAZBATA TÖRENİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Öte yandan Galatasaray’da 2. kez Başkanlık koltuğuna oturacak olan Dursun Özbek, bugün resmen göreve başlayacak. Nef Stadı’nda gerçekleşecek mazbata alım töreniyle Burak Elmas, görevi Özbek’e devredecek.