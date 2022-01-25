Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor. Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SEÇİM ÖNCESİ VERDİĞİ KARARLARDAN PİŞMAN MI?

Seçim dönemi çalıştığımız ekiple seçildikten sonra icraate geçtiğimiz zaman fikir ayrılıkları bizim dönemimizde de zaman zaman oluyor. Dostça yolları ayırmak son derece doğal Yönetim kurulu arkadaşlarımın seçiminden pişman değilim. Galatasaray'ın çok zor döneminde aday olduk, elimizi taşın altına koyduk. Bu bizim için bir iktidar değil Galatasaray mücadelesidir, dedik.