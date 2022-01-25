Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı ve Fatih Terim'le ayrılık sürecini anlattı. Terim'in futbol aklına inandığını belirten Elmas, tecrübeli çalıştırıcı yerine göreve gelen Domenec Torrent'le de kendisinin görüştüğünü belirtti. Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"GÖREVE GELDİKTEN SONRA FATİH HOCAYLA ÇALIŞMA ARZUMU SÖYLEMEM ÇOK DOĞAL"

Göreve geldikten sonra Fatih hocayla çalışma arzumuzu söylemem çok doğal. Hangi teknik direktörle çalışmayı arzu etmeyi söylemek kadar normal bir şey yok. Biz düşüncemizi net paylaştık. Göreve geldikten sonra konuştuk. Artık kontratın sonuna gelmiş, yüksek bedellere oynayan Galatasaray bu finansmanla barındıramaz. Satışından gelir elde edeceğimiz oyuncuları transfer edip, yedek kulübesini güçlendireceğimiz sistem kurmamız lazım. Bu sistemde siz benim için çok önemlisiniz. Galatasaray'ın en iyi scouting departmanına, analiz departmanına sahip olması gibi total bir projeden bahsettik. Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kast edildiğini bilmiyorum. Ben bu projenin Galatasaray için mecburiyet olduğunu söylüyorum.

"BU BİR KÜÇÜLME DEĞİL!"

Galatasaray küçülmüyor. "Galatasaray'a bir şey olmaz" diyerek buraya geldik. Zararlar borçla kapatıldı, bugün geldiğimiz nokta 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek geldik. Hayır, Galatasaray'a bir şey olabilir ve bizim bunu engellememiz lazım. Bu bir Galatasaray mücadelesi. Galatasaray, son dönemlerde çok parçalandı. Liseli, lisesiz gibi ifadelerle ciddi anlamda ayrıştı. Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu dönem normal bir dönem değil. Buradan Galatasaray'ın çıkması lazım. Camiayı birleştirme hedefiyle ciddi görüşmeler yaptık. İstişare Kurulu'nu toplayacağız dedik. Eski başkanlarımızı, divan başkanlarımızı bir araya getirdik. Birbiriyle kavgalı olan kişileri yan yana oturtmaya çalıştık. Divan Kurulu'nda yaşanan fikir ayrılıkların telaffuz edişini değiştirerek Galatasaray'ı birleştirmeye sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz.

FATİH TERİM'LE YOLLAR NEDEN AYRILDI?

Çıkan dedikoduların özellikle önemli bölümü yalan. İçinden geçtiğimiz son dönemlerde o kadar fazla yalan, bilgi, çirkin üsluplar sergileniyor ki, bunların doğrusunu Galatasaraylılara anlatmamız lazım. Ben sizi çok seviyor olabilirim. Galatasaray istediği teknik direktörle görüşebilir. Yazdan beri böyle bir şey olmadı. Bizim yönetim kurulunda çalıştığımız profesyonel arkadaşlarımız dahil olmak üzere son ana kadar yürüyemeyeceğine inandığım ana kadar arkasında durdum, hatta çok eleştiriler de oldu.

"DOMENEC TORRENT'LE GÖRÜŞMELERİ BEN YAPTIM"

Görüşmeleri ben yaptım. Bir basın toplantısı yaptım. Yönetim kurulundaki arkadaşlara çirkin saldırılar oldu. Zamanı geldiğinde bu tür şeylerle ilgili yargıya gidiyoruz. İnsanları zan altında bırakmaktan imtina ediyorum. Çok kısa zamanda böyle bir görüşme oldu. O görüşmenin detaylarını anlatmadım. Kimden geldiğini sordu. Görüşmenin detayını anlatmadım. Bizim getirmek istediğimiz bambaşka bir sistem var. Sürekli insanlarla görüşüyorum. Avrupa kulüpleri bu sistemi nasıl yapmışlar. Bunu başarmış, sonuçları elde etmiş kişilerle görüşüyorum. Maalesef Türkiye'de bunun iyi uygulaması yok. Bunun en büyük sıkıntısı basında tartışılması oldu. Hocamızla bir görüşme yaptık. O görüşmede yollarımızı ayırdık. En uygun opsiyonun bu olduğunu düşündük.

"YÖNETİMDE 'TERİM KALSIN' DİYENLER DE OLDU"

Yönetim kurulunda kimin karşı, kimin lehte olduğuna kadar konuşulan, yönetim kurulu arkadaşlarımızı hedefe koymaya çalışan bilgi kirliliği var. Başkan yönetim kuruluyla her zaman istişare eder. Yönetimde "Terim kalsın" diyenler de oldu. Değişikliğin zamanlamasıyla ilgili farklı fikirleri olanlar da vardı.

"FATİH TERİM'LE AYRILIK KONUSUNDA ÇOK HASSAS DAVRANMAYA ÇALIŞTIM"

Özellikle bu konuda çok hassas davranmaya çalıştım. Camiamız için çok değerli olan futbol adamı var. Camiamızın üyesi. Benim de kendisi çok sevdiğim Galatasaraylı. Burada Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm kararı almak zorundayım. Bekleyecek durumda değil Galatasaray. Bu kararın arkasındayım. Bu kadar zor durumda Galatasaray'ı çıkarmaya çalışıyorsunuz, sizi kimsenin korumasını bekleyemezsiniz. Burada cesaret göstermek lazım.Galatasaray başkanlığında cesaret gösteremeyecekseniz, bunu yapmamanız lazım. Galatasaraylı olarak bildiklerim ve gördüklerim dahilinde en uygun kararı vermeye çalıştım. Bunun doğru olup, olmadığını zaman gösterecek. Bu kararı almak için yeterli sebepleri vardı. Alınan kararlar kişilerin önemini Galatasaray açısından azaltmaz. Takıma dahil sahip çıkılmayan, bütün taraftarları söylemek istemiyorum ama ciddi protestoların olduğu, Galatasaray başkanına her zaman eleştiri olabilir. Takımın taraftarına çok ihtiyacı olduğu dönemde yanında olması lazım. Bundan sonra radikal karar almazsak önümüzde ödemek zorunda olduğumuz borç var.

"FATİH TERİM'E BAŞKAN YARDIMCILIĞINI TEKLİF ETTİM"

Ben hala Fatih Terim'in çok önemli futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Hocaya da bunu söyledim. Sahada yıpranmasını arzu etmediğini söyledim. Kendisinin de başkan yardımcısı olarak Sportif A.Ş.'de bu projenin uygulamasına devam etmesini arzu ettiğimi söyledim. Hocamız da arzu etmediğini söyledi, tabii ki kendi takdiridir. Tabii ki ayrılıklar her zaman kolay değildir. En iyi şekilde yolları ayırmaya çalıştık. Sosyal medyada kasıtlı yapanlar da var, bu tepkileri göze almıyorsunuz bu zor kararları alamazsınız. Galatasaray'ın bu kadar zor döneminde aday olduğuysanız. Galatasaray zor camiadır. Galatasaray'ın değerlerinde sorgulamak vardır. Bu süreçte ülkemizin de içinden geçtiği iklime uygun şekilde cepheleşme var. Bundan vazgeçmek istemeyenler var. Sessiz çoğunluğun sesi fazla çıkmıyor. Benim ailem, kızıma, çocuklarıma gelen mesajlar. Benim cep telefonumu sosyal medyada yayınladılar. Hakikaten bu alışkanlık haline gelmek üzere. Eleştirinin en serti olabilir. Galatasaray'da bu olmuştur. 1911 yılında Ali Sami Yen Bey'in üyelere yazdığı yazıyı okudum. O zaman da aynı şey var. 'Benden davet beklemeyin, gelin yardım edin' diyor. Açıkçası ben de onu yapmaya çalıştım.