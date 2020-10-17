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Ünlü model Didem Soydan ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Burak Deniz, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Deniz, "O mu? Bu mu?" adlı soru cevap oyununu oynadı.

"Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?" sorusunda şıklarda Jessica Biel ve Paris Hilton'u gören Burak Deniz, esprili bir dille şunları söyledi:

Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor. Instagram'da görmüş, Türkiye'den bir arkadaşına 'Ünlü mü' diye sormuş ama 'Jessica Biel' diyorum.

Paris Hilton, oyuncu Burak Deniz'in Instagram'da gördüğü fotoğrafına kayıtsız kalmamıştı. Hilton, Burak Deniz hakkında Türk arkadaşı Çetin Tazelere'den bilgi almak istemişti. Oyuncunun fotoğrafını Instagram'dan gönderen Hilton, "Öfkeli görünüyor ama çok çekici. Ünlü biri mi?" diye sormuştu.