Moralsiz Burak!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burak Deniz, geçtiğimiz akşam 31. yaş gününü kutlamak için arkadaşlarıyla Etiler'deki bir mekanda buluştu.

Çıkışta basın mensuplarını fark edince morali bozulan Deniz, soruları yanıtsız bıraktı.

Muhabirlere "İyi akşamlar." demekle yetinen ünlü oyuncu, daha sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.