Model Didem Soydan ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Burak Deniz, önceki gün İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. Deniz'in özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki oyuncu, "Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey nedir?" sorusuna, şu şekilde cevap verdi:

İzmit’te bir gün minibüste gidiyordum. En arkada çok güzel bir kız vardı. Minibüsten inerken kıza son bir karizmatik bakış atmak istedim ve kafamı kapının üst direğine vurdum. Hiç bozuntuya vermeden yürümeye devam ettim ama canım inanılmaz yandı.

Burak Deniz, daha sonra en tuhaf buluşmasını anlatarak, "Her insanın başına gelebilecek gibiydi. Kızın başına kötü şeyler geldi. Kusmadı, daha kötüsü oldu. Konuşurken burnundan sümük çıktı. Tuvalete gitti bir daha da dönmedi" dedi.