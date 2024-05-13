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        Haberler Magazin Burak Baran Karaçili: Yıllardır adil olmayan bir babalık - Magazin haberleri

        Burak Baran Karaçili: Yıllardır adil olmayan bir babalık

        İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran Karakeçili'den miras sitemi; "Mesele bu evler değil yıllardır adil olmayan bir babalık söz konusudur"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:28
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        • 1

          Daha önce oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini açıklayan İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran Karakeçili, sosyal medya hesabından miras konusunda dedesine tepki gösterdi.

        • 2

          72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran Karakeçili, dedesinin 7 çocuğunun içinden birisi erkek ikisi kız toplamda üç evladına zamanında Muğla'da yaptırdığı siteden ev verdiğini, kendilerine ise herhangi bir şey vermediğini ifade etti.

        • 3

          "KEFENİMİZDE CEP YOK"

          Burak Baran Karakeçili, sosyal medya hesabında olayla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Sayın dedem her zaman ki gibi bizi şaşırtmadı. Evlatlar ve torunlar arasında yaptığı ayrımı yine yaptı. 7 çocuğun içinden birisi erkek ikisi kız toplamda üç evladına zamanında yaptırdığı Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerisinde ev verdi. Ama geriye kalan dört evladına vermedi. Merak ettiğim şu, senin 7 çocuğun içinde diğer dört taneden ayıran nedir ve bunlardan birisi de benim annem. Yıllardır ne yaşadığını ben evladı olarak biliyorum. Söz konusu mal - mülk değil, yerin dibine batsın dünya malı. Kefenimizde cep yok sonuçta. Mesele bu evler değil yıllardır adil olmayan bir babalık söz konusudur."

          Fotoğraflar: Instagram, DHA

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