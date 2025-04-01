"Burak avukat değil, dolandırıcı"

Suçlamaların ve iddiaların ardından sessizliğe bürünen Burak Karabulut, sonunda sessizliğini bozdu.

BURAK CANLI YAYINA BAĞLANDI

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Burak, canlı yayına bağlanarak tüm suçlamaları reddetti. Avukat Tunca Toker ise Mersin Barosu’nda Burak Karabulut adında bir avukatın bulunmadığını açıkladı.

Stüdyodaki İmren Hanım, “Sen yalancısın, yalan makinesisin ve hayatın yalan!” diyerek sert tepki gösterdi. Didem Arslan Yılmaz ise Burak Karabulut’u stüdyoya davet ederek, mağdur olduğunu iddia eden kişilerle yüzleştireceğini söyledi.