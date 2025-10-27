Habertürk
        Bünyan halısı 239 yıllık tarihi konakta geleceğe taşınacak

        Bünyan halısı 239 yıllık tarihi konakta geleceğe taşınacak

        Kayseri'nin halısıyla meşhur ilçesi Bünyan'da 1786 yılında yapılan ve uzun süredir atıl kalan konağın, belediye tarafından restore edilerek halı müzesine dönüştürülmesi planlanıyor. Bünyan Belediye Başkanı Metin, "Burası Bünyan'da tescilli tek konak. Anıtlar kurulundan konağın projesini geçirdik, ihalesini yaptık. Konak tamamlandığında buraya halı müzesi kurmak istiyoruz. Bünyan'da halıcılık unutulmuş durumda. Halıcığı da canlandıracağız. Kadınlara evde iş imkanı sağlayacağız ve Bünyan halısını canlandıracağız. Kısacası tarihi konağın içerisinde Bünyan'a mal olmuş halımızı canlandıracağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:01
        • 1

          Kayseri'nin halısıyla meşhur ilçesi Bünyan'da 1786 yılında yapılan ve uzun süredir atıl kalan konak, belediye tarafından restore edilerek halı müzesine dönüştürülecek.

        • 2

          Horasan'dan Bünyan'a 1700'lü yılların başında gelen ve İran'da yapılan Tebriz Harbi'nde Osmanlı ordusunda cebeci bayraktarı olarak görev alan Ahmet Ağa'nın ailesi için 1786'da yaptırılan konak, günümüze kadar ulaştı.

        • 3

          İlçenin tek tescilli konağını canlandırmak için harekete geçen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, gerekli kurullardan izin alarak tarihi konağın restorasyonu için çalışmaları tamamladı.

        • 4

          İhalesi yapılan ve 27 milyon liralık bütçe ayrılan konağın restorasyonuna kısa sürede başlanarak 1 yılda tamamlanması hedefleniyor.

        • 5

          Restorasyonun ardından konağın, ilçeyle özdeşleşen dokuma yün halıları ile araç ve gereçlerin sergilendiği, bölgedeki halıcığın tarihçesinin anlatılacağı bir müze olarak kullanılması planlanıyor.

        • 6

          Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan'ın tek konağını restore edip geleceğe taşıyacakları için mutlu olduklarını söyledi.

        • 7

          Konağın ilçe tarihi açısından önemli bir yer tuttuğunu belirten Metin, "Burası 1786 yılında yapılmış bir konak. Konaklı ailelerinden gelir. Burası Bünyan'da tescilli tek konak. Anıtlar kurulundan konağın projesini geçirdik, ihalesini yaptık. Allah izin verirse 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Konağımızı Bünyanlı kardeşlerimizin ve Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

        • 8

          Metin, Bünyan'ın halısıyla tanınan bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, son yıllarda bu kültürün unutulmaya yüz tuttuğunu kaydetti. Restorasyon işleminin tamamlanmasıyla konak ve halıcılığı geleceğe taşıyacaklarını dile getiren Metin, şöyle devam etti: "Konak tamamlandığında buraya halı müzesi kurmak istiyoruz. Halıyla ilgili ne varsa tezgahı, kök boyası, kirkiti hepsini sergileyeceğiz ve aynı zamanda da halı satışı yapacağız. Alt katında da yöresel yemeklerimizi ikram etmek istiyoruz. Konaklı ailesiyle de istişare edeceğiz ve en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bünyan'da halıcılık unutulmuş durumda. Halıcığı da canlandıracağız. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kurslar açacağız, vatandaşlarımız halıyı evinde dokuyacak, belediye alıp burada satışa sunacağız. Kadınlara evde iş imkanı sağlayacağız ve Bünyan halısını canlandıracağız. Kısacası tarihi konağın içerisinde Bünyan'a mal olmuş halımızı canlandıracağız."

        • 9

          Metin, yapılacak işlemlerin maliyetinin 27 milyon lira olduğunu, Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla konak için 10.5 milyon lira bütçe ayrıldığını belirtti.

        • 10

          Restorasyon çalışmalarının danışmanı ve konağın sahiplerinin torunlarından mimar Ayşegül Aydın da yüzlerce yıl önce buraya gelen atalarının konağının geleceğe taşınacak olmasından dolayı heyecanlı olduğunu vurguladı. Bünyan'ın tarihini anlatan ve ayakta kalan son sivil mimarinin bu konak olduğunu anlatan Aydın, "Restorasyon sürecine geçildiği için son derece mutluyum. 200 küsur yıl önce gelen dedelerimizden bize kadar şeceresi belli olan bir konak. Kimler bu konakta nefes almış, hepsi elimizde mevcut. Bazı bölümleri yıkıldığı için 6 oda var ama onaylı projesi tamamlandığı zaman 10 odaya çıkmış olacak" ifadesini kullandı.

