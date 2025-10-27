Metin, Bünyan'ın halısıyla tanınan bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, son yıllarda bu kültürün unutulmaya yüz tuttuğunu kaydetti. Restorasyon işleminin tamamlanmasıyla konak ve halıcılığı geleceğe taşıyacaklarını dile getiren Metin, şöyle devam etti: "Konak tamamlandığında buraya halı müzesi kurmak istiyoruz. Halıyla ilgili ne varsa tezgahı, kök boyası, kirkiti hepsini sergileyeceğiz ve aynı zamanda da halı satışı yapacağız. Alt katında da yöresel yemeklerimizi ikram etmek istiyoruz. Konaklı ailesiyle de istişare edeceğiz ve en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bünyan'da halıcılık unutulmuş durumda. Halıcığı da canlandıracağız. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kurslar açacağız, vatandaşlarımız halıyı evinde dokuyacak, belediye alıp burada satışa sunacağız. Kadınlara evde iş imkanı sağlayacağız ve Bünyan halısını canlandıracağız. Kısacası tarihi konağın içerisinde Bünyan'a mal olmuş halımızı canlandıracağız."