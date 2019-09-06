Yaşam mücadelesi veriyor

Olay Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Samancı'nın haberine göre, mahallenin kedisi olan ve mahalle halkının 'boncuk' ismini verdiği kedi bir apartmanın bodrum katında kanlar içinde bulundu.

İddialara göre, apartmanın bodrum katından kedi sesi duyan apartman sakinleri hemen bodruma indi. Bodrumda kanlar içinde yerde yatan boncuk isimli kediyi görenler, vakit geçirmeden yaralı kediyi veterinere götürdü. Veterinerin yaptığı kontrolde talihsiz kedinin aldığı darbeler sonucu çene kemiğinin kırıldığı ve kafasında yine darbeye bağlı ödemlerin oluştuğu belirlendi. Tedavi altına alınan kedinin halen yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

KEDİNİN KANIYLA SOKAK ÇEŞMESİNE ‘KAVUŞMA’ YAZDILAR

Öte yandan mahalle halkının sevgilisi olan kediye bu işkenceyi yapanların işkence ile yetinmedikleri ve boncuk isimli kedinin kanıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye yaptırılan tatlı su çeşmesinin mermerine Arapça olarak Visal (Türkçe anlamı kavuşmak) yazıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise boncuk isimli kediye bu işkenceyi yapanların biran evvel yakalanarak ceza almalarını istedi.