Bundesliga'da izdiham: 26 taraftar yaralandı
Hamburg'un 7 yıl sonra Bundesliga'ya yeniden yükselmesinin ardından gerçekleştirilen kutlamada taraftarların sahaya girmesi nedeniyle izdiham yaşandı.
- 1
Bundesliga 2'nin 33. haftasında Hamburg'un evinde SSV Ulm 1846'ı 6-1 yenerken, taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yaşanan izdihamda yaralananlar oldu.
- 2
Alman Haber Ajansının (DPA) Hamburg İtfaiye Departmanı'na dayandırdığı haberde, yaşanan izdiham sonrası 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
- 3
Henüz maç devam ederken yaşanan olaylarda maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar, tribünden sahaya doğru yönelerek reklam panolarını devirdi.
-
- 4
Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı.
- 5
Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.