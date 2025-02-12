Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (BULGS), yüzde 27,05 halka açıklık ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Katılım endeksine uygun olmayan ve T1-T2 bakiyesinin kullanılmayacağı halka arzda 72 milyon 500 bin lotun, yüzde 55'i bireysel yatırımcı için ayrıldı. Peki, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ne zaman talep toplayacak?