Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ne zaman talep toplayacak? Bulls Girişim Sermayesi kaç lot verir?
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. 883 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip firma 72 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. 18-266 arasında lot vereceği tahmin edilen firma, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını 'diğer şirketlerde faaliyet gösteren şirketlerin yatırımı' için kullanacak. İşte, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz detayları...
- 1
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (BULGS), yüzde 27,05 halka açıklık ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Katılım endeksine uygun olmayan ve T1-T2 bakiyesinin kullanılmayacağı halka arzda 72 milyon 500 bin lotun, yüzde 55'i bireysel yatırımcı için ayrıldı. Peki, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ne zaman talep toplayacak?
- 2
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 12,18 TL olarak belirlendi.
- 3
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI LOT MİKTARI
Firma 72 milyon 500 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
150 Bin katılım ~ 266 Lot (3239 TL).
250 Bin katılım ~ 160 Lot (1948 TL).
350 Bin katılım ~ 114 Lot (1388 TL).
500 Bin katılım ~ 80 Lot (974 TL).
700 Bin katılım ~ 57 Lot (694 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 37 Lot (450 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (304 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 18 Lot (219 TL).
-
- 4
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma, 14-15-16-17 Şubat tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
- 5
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BIST işlem tarihi henüz bilinmiyor.
- 6
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 40 Savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım
Yüzde 50 Diğer sektörelerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım
Yüzde 10 işletme sermayesi
-
- 7
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.