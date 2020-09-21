Gayetle besleyici ve lezzetli bir salata olan bulgur salatası tarifi ile karşınızdayım. Tek başına bile öğün yerine geçen bu lezzetli bulgur salatasının yapımına geçelim.

Bulgur Salatası İçin Gereken Malzemeler:

2 su bardağı iri pilavlık bulgur

1 su bardağı şalgam suyu

1,5 su bardağı su

200 gr kornişon salatalık turşusu

Yarım demet maydanoz ve dereotu

2-3 dal kıvırcık

Kırmızılahana

4 tane taze soğan

4 veya 5 kaşık zeytinyağı

Tuz, pul biber

Bulgur Salatası Yapılışı:

Bulguru, su ve şalgam suyunda haşlayın.

Pilav gibi suyu çekene kadar kaynatın.

Diğer malzemeleri de doğranmış şekilde hazır tutun.

Pilav demlenince bir kenara alın.

Soğuyunca diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırın.

Servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Pilav demlendikten sonra, diğer salata malzemeleriyle buluşmadan önce, soğumuş olmalıdır.

Eğer sıcakken karıştırılırsa, salatanız güzel olmaz.