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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Bülent Uygun: Rey Manaj'ı göndermeyebiliriz - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Bülent Uygun: Rey Manaj'ı göndermeyebiliriz

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçı sonrası Rey Manaj ile ilgili yöneltilen soruya, "Belki selam veriyordur, göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var. Yönetim kurulumuz bakacak. Ekonomik anlamda Sivasspor camiamızı mutlu edecek bir teklif gelirse göndeririz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 22:11 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:11
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        Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması
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        Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Kayserispor’u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "GURBETÇİLERE ÇAĞRIM SİVASSPOR'A DESTEK OLSUNLAR"

        Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, “İzleyenlerin keyif aldığı bir maç izledik. Burak Yılmaz hocayı tebrik ediyorum. Kayserispor kümede kalmasına rağmen mükemmel bir takıma karşı sahada görevini yerine getirdiler. Kendisine teşekkür ediyorum Burak hocaya. Bugün itibarıyla yeni formamızı giydik. Yeni sezonda bu formalarla takımımızı temsil edeceğiz. Gurbetçilere çağrım Sivasspor’a destek olsunlar. Kombine alıp Sivas’taki öğrencilere hediye etsinler. Taraftarımıza teşekkür ediyorum bugün çok güzellerdi. Oyun planındaki sakatlık ister istemez oyun düzenimizi bozdu ancak önlemimizi alarak daha iyi oynadık ve kazandık. Yeni sezonda gelecek arkadaşlarla yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz. Sivasspor’daki tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir mücadele verdiler. 54 puanımız var, bu çok önemli bir puan. Futbolcu kardeşlerimi ve bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        "MANAJ'I GÖNDERMEYEBİLİRİZ. SÖZLEŞMESİ VAR"

        Bir gazetecinin “Rey Manaj maç sonu taraftarla vedalaştı. Bu konu hakkında neler söylersiniz?” sorusuna Uygun, “Belki selam veriyordur, göndermeyebiliriz. Sözleşmesi var. Yönetim kurulumuz bakacak. Rey Manaj gerçekten topa iyi vuran ve yeteneği olan bir futbolcu. Rey Manaj’a ayrıca teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda Sivasspor camiamızı mutlu edecek bir teklif gelirse göndeririz. Zaten açıklamıştık. 15 milyon Euro’yu veren Manaj’ı alır demiştik” yanıtını verdi.

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