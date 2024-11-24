Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        26
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        15
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Bülent Uygun: Maçın hakkı beraberlikti - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Bülent Uygun: Maçın hakkı beraberlikti

        Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Baktığımızda birkaç pozisyonlarımız vardı kaçırdık. Maçın hakkı beraberlikti. Kazanabilirdik ama olmadı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maçın hakkı beraberlikti"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun, “İki tarafı da tebrik ediyorum sahada ağırlık vardı. Kar zaten iki takımın da futbol oynamasını engelledi. Baktığımızda birkaç pozisyonlarımız vardı, kaçırdık. Maçın hakkı beraberlikti. Kazanabilirdik ama olmadı. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Rey Manaj’ı dün idmana çıkardık ve oyuna aldık bugün. Bugün Rey Manaj oyuna girdi ve sakatlanmadan süreci bitirdi Allah’a çok şükür” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        Habertürk Anasayfa