Bülent Uygun, kızı Almina Tude'ye gözyaşlarıyla veda etti
Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden kızı Almina Tude Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Bülent Uygun'un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun (29), dün hayatını kaybetmişti.
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Almina'nın genç yaştaki vefatı, başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ve futbol camiasını yasa boğdu.
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Merhume Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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Cenazeye Almina Tude'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ile spor ve sanat camiasından birçok isim katıldı.
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Cenaze namazı esnasında Bülent Uygun'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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Öte yandan kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu" açıklamasını yapmıştı.
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