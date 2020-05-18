Sanatçı Bülent Serttaş, İstanbul Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden özel izin alan Serttaş, sokağa çıkma yasağında 'Eyvah' adlı parçasına klip çekti.

Çekimler Ayasofya, Sultanahmet, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı ve Kız Kulesi'nde gerçekleşti.

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir kuaföre gitmeyen Serttaş, bu vesileyle değişen yeni imajıyla kamera karşısına geçti.

Serttaş'ın yeni imajı ünlü oyuncu George Clooney'e benzetildi.

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