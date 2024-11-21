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        Haberler Magazin Bülent Şakrak'tan İzeet Günay paylaşımı: İstanbul'un en yakışıklı ağabeyi - Magazin haberleri

        Bülent Şakrak: İstanbul'un en yakışıklı ağabeyi

        Usta oyuncu izzet Günay ile fotoğraf çektiren Bülent Şakrak, o anı; "İstanbul'un en güzel, en kıyak, en yakışıklı ağabeyi" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 09:45 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:48
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        "İstanbul'un en yakışıklı ağabeyi"
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        Bülent Şakrak, katıldığı bir etkinlikte Yeşilçam jönlerinden usta oyuncu İzzet Günay ile bir araya geldi.

        İzzet Günay ile öz çekim yapan Bülent Şakrak, İzzet Günay için övgü dolu sözlerde bulunarak "İstanbul'un en güzel, en kıyak, en yakışıklı ağabeyi" ifadelerini kullandı.

        Şevket Çoruh, Bülent Şakrak'ın fotoğrafına kayıtsız kalmadı ve meslektaşına "Yanındakine söyle çok seviyorum" sözleriyle seslendi.

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        #bülent şakrak
        #İzzet Günay

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