Bülent Şakrak'tan art arda 5 proje
Bülent Şakrak, bugünlerde setten sete koşuyor. Çekimleri Marmaris Selimiye'de gerçekleştirilen ve SHOW TV'de yayınlanan 'Maviye Sürgün'ün sona ermesinin ardından Çağan Irmak'ın yeni projesi 'Yaratılan' ve Cem Yılmaz'ın 'Do Not Disturb' filmiyle seyirci karşısına çıkan Şakrak, bir yandan da 'Erşan Kuneri 2'de rol alıyor
Cem Yılmaz’ın yazıp, yönettiği dizide Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Zafer Algöz gibi isimlerle kamera karşısına geçen Bülent Şakrak, 2.5 ay süren çekimlerde kılıktan kılığa girdi. Şakrak, yakında ‘Gün Batımına Bir Kaç Gün Kala’ adlı filmle beyazperdede olacak.
Uğur Güneş, Serkan Ercan ve Devrim Yakut’la birlikte kamera karşısına geçen Bülent Şakrak, bu filmle önemli festivallere de konuk olacak.