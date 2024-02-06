Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bülent Şakrak: Her işi Cem Yılmaz'a danışırım - Magazin haberleri

        Bülent Şakrak: Her işi Cem Yılmaz'a danışırım

        Bülent Şakrak, Cem Yılmaz ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şakrak, "Cem Yılmaz çok sevdiğim bir ağabeyim, bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli bir insan. Her işte danıştığım, akıl aldığım çok sevdiğim biri" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 08:39 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Şakrak, epilepsi hastalarının toplumda karşılaştıkları ön yargıları yıkmayı hedefleyen 'Epilepsi İçin Bak' adlı farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Şakrak, 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında ön yargıların karanlığının arkasındaki #GerçeğiGör mesajını verdi.

        • 2

          "CEM YILMAZ ÇOK SEVDİĞİM BİRİ"

          Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bülent Şakrak, "2023 sizin için nasıl geçti?" sorusuna; "Çok yoğun, çok verimli geçti" yanıtını verdi. Şakrak, "Cem Yılmaz deyince aklınıza ne geliyor?" şeklindeki soruyu ise; "Cem Yılmaz çok sevdiğim bir ağabeyim, bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli bir insan. Her işte danıştığım, akıl aldığım çok sevdiğim bir ağabey" sözleriyle yanıtladı.

        • 3

          "ŞU AN EVLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"

          Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Düvenci'den 2023'ün Temmuz ayında boşanan Bülent Şakrak, gazetecilerin; "Aynı sektörden birisiyle evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Şu anda ben böyle şeyler düşünmüyorum. Bir şeyler olur olmaz. Ben zaten insan ayıran biri değilim" yanıtını verdi.

        • 4

          "PİŞMANLIKLARIM VAR"

          "Pişman olduğunuz şeyler var mı?" sorusuna da yanıt veren Bülent Şakrak; "Herkesin var, benim de var. Ben insan değil miyim?" dedi.

        • 5

          Ardından en büyük pişmanlığını açıklayan Bülent Şakrak; "Rahmetli babamdan kalan bir miras var; bana Fenerbahçeliyim ben ara ara böyle dertlerim oluyor ama pişman değilim" ifadelerini kullandı. Bülent Şakrak, gazetecilerin, "Özel hayatınızda pişmanlıklarınız var mı?" sorusuna ise; "Her şey zamanıyla olur, aklıyla hareket eder" karşılığını verdi. Şakrak, son olarak "En doğru kararınız nedir?" sorusuna de "Oğlum" yanıtını verdi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Algı davası
        Algı davası
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Habertürk Anasayfa