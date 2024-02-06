Bülent Şakrak: Her işi Cem Yılmaz'a danışırım

"CEM YILMAZ ÇOK SEVDİĞİM BİRİ"

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bülent Şakrak, "2023 sizin için nasıl geçti?" sorusuna; "Çok yoğun, çok verimli geçti" yanıtını verdi. Şakrak, "Cem Yılmaz deyince aklınıza ne geliyor?" şeklindeki soruyu ise; "Cem Yılmaz çok sevdiğim bir ağabeyim, bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli bir insan. Her işte danıştığım, akıl aldığım çok sevdiğim bir ağabey" sözleriyle yanıtladı.