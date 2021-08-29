Bülent Ersoy'un orkestrası mahkemeye çıktı

İHA

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam KKTC’de bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı'na inen orkestra ekibi, PCR testlerinin sahte çıkması üzerine havalimanında gözaltına alındı.

Ekip, bugün mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ekibin 10 bin TL nakit teminat yatırmalarına karar verdi. Sahte PCR testlerini hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesi'nde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen bir kişi ise 3 gün tutuklu kalacak.

"SAHTE EVRAK GÖNDERMİŞLER"

Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, “İlk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. İki tane aşı yetiyor dediler. 'Bizim gönderdiğimiz belgeyi verin geçeceksiniz' dediler. Ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz" dedi.

Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katıldıkları öğrenildi.

Ekibin konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.