Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bülent Ersoy'un balıkçı faturası: 8 bin 500 TL! - Magazin haberleri

Bülent Ersoy'un balıkçı faturası: 8 bin 500 TL!

Diva Bülent Ersoy, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Torba'daki bir balıkçıda ıstakoz, karides, ahtapot ve kalamar gibi meze çeşitlerini tadan Ersoy, 8 bin 500 TL hesap ödedi

28.07.2021 - 19:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, sezonu açtı. Soluğu Bodrum'da alan Ersoy, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği için dışarı çıktı.

  • Siyah dökümlü bir elbise giyen usta sanatçı, kombinini sarı güneş gözlüğü ve aynı renkte olan babetleriyle tamamlamayı tercih etti. Torba'da bulunan Gonca Balık'ta objektiflere yansıyan 69 yaşındaki Diva'nın, keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

  • BALIKÇI FATURASI: 8 BİN 500 TL

    İçeride yaklaşık bir saat kalan Bülent Ersoy; ıstakoz, karides, ahtapot ve kalamar gibi meze çeşitlerini tattı. 8 bin 500 TL hesap ödeyen Ersoy, daha sonra mekandan ayrıldı.

  • 'KÜRK OLAYI' UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

    Öte yandan ünlü sanatçı Bülent Ersoy hakkında çıkan "450 bin TL'ye yeni kürk aldı." haberleri magazin gündemini sallamıştı. Ersoy için hazırlanan paltoda, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı ve yaklaşık 4 ayda tamamlandığı iddia edilmişti.

    Sosyal medyada da gündem olan kürk hakkında binlerce yorum yapılmıştı.

  • Çıkan haberlerden sonra Ersoy'dan açıklama gelmişti. Diva, "O kürk üç sene önce yapıldı. Sanki yeni almışım gibi haber yapılmış. Daha önce 'Kürk almayacağım' demiştim ve dört yıldır da almadım." demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!