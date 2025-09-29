Bülent Ersoy: Param çok, harcayacak yer arıyorum

Daha önce iki kez evlilik yapan Bülent Ersoy, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konser sırasında seyirciyle sohbet eden Ersoy; "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun?" dedi.

REKLAM advertisement1

Bülent Ersoy, daha sonra sözlerini "Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" ifadeleriyle sürdürdü.