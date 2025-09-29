Bülent Ersoy: Param çok, harcayacak yer arıyorum
Bülent Ersoy, konser verdiği sırada dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Aşk istiyorum, param çok ama aç köpek mi olsun?"
Giriş: 29.09.2025 - 08:34 Güncelleme: 29.09.2025 - 08:34
Daha önce iki kez evlilik yapan Bülent Ersoy, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konser sırasında seyirciyle sohbet eden Ersoy; "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun?" dedi.
Bülent Ersoy, daha sonra sözlerini "Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" ifadeleriyle sürdürdü.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ