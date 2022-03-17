"NAZAR DEĞECEK DİYE KORKUYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Uzun zamandan sonra sizi gecelerde ve çok şık görüyoruz." diyen muhabirlere yanıt verdi.

"Bu aralar neredeyse hiçbir yere gitmiyorum." diyen 'Diva', "Sadece Pınar’ın doğum gününe geldim. Bu gece için de Pınar’ın özel tasarımını giydim. Her tasarımı ayrı ve çok güzel işler çıkarıyor. Işıl Işıl parlıyor. Nazar değecek diye korkmuyor değilim. Bir yandan da şımartmamak için bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.