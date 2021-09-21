Diva'dan 'estetik' açıklaması

HABERTURK.COM

Diva Bülent Ersoy'un 19 Eylül Pazar akşamı sunuculuğunu yaptığı programa alkollü olarak çıktığı ileri sürülmüştü. "Bir yudum bir şey içmedim. Olsa söylerim. Sadece heyecan..." diyerek, hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Ersoy, yeni açıklamalarda bulundu.

'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınına katılan Bülent Ersoy, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 69 yaşındaki sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Çok heyecanlandık canlı yayın olduğu için. Muhterem izleyicilerin beğenmeleri üzerine hazırlanan bir program, 'Acaba ne diyecekler?' heyecanı...

En başta yaratıcı olmak, üretici olmak, yerinde saymamak ve insanlara saygılı olmak gerekir. Yorumlar hep yapıldı 50 senedir. Bazılarını haklı gördüm, bazılarını haksız...

"HEP TOLERE ETMEYE ÇALIŞTIM"

Üzüntülerimi yastığıma akıttığım iki damla yaşla kimseye göstermedim, hep tolere etmeye çalıştım. Böyle bir tarzım, tavrım hayatım boyunca olmadı!

Bazı insanların seveni de olur, sevmeyeni de olur, sövenleri de olur. Böyle şeyin aslı astarı yok. Uzun bir koridor yürüdüm sonrasında, konuşurken kendim dahi 'Herhalde Zeki (Müren) Bey beni çağırdı, ölüyorum' dedim.

"YILLARDIR UYGULATIRIM"

'Estetik yaptırdı' iddialarına da kayıtsız kalmayan Bülent Ersoy, "Yüzüme yıllardır bant hilesi uygulatırım. Bu yayında da aynısını kullandım." açıklamasını yaptı.

Öte yandan programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını savunmuştu. Ünlü sanatçıyı destekleyen Tilbe, "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu heyecandan..." şeklinde konuşmuştu.

"SON PROGRAM, KOVULDUK"

Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un, "Son program, kovulduk." dediği de duyulmuştu.