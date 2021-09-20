Bülent Ersoy'dan 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına yanıt

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Diva Bülent Ersoy'un dün sunuculuğunu yaptığı programa alkollü olarak çıktığı ileri sürüldü. Ersoy, ardından hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Heyecanlı olduğunu belirten sanatçı, canlı yayında, "Bir yudum bir şey içmedim. Olsa söylerim. Sadece heyecan..." açıklamasını yaptı.

"HEYECANDAN ELLERİ TİTRİYOR"

Programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Bülent Ersoy'un alkollü olmadığını savundu. Ünlü sanatçıyı destekleyen Tilbe, "Çok heyecanlı olduğunuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı. Keser ise, "Programı açarken elleri titriyordu heyecandan..." şeklinde konuştu.

Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un, "Son program kovulduk." dediği de duyuldu.