Konserden önce yurtdışında olan ve çikolata rengine bürünen Ersoy, muhabirlerin “Çok da güzel yanmışsınız odanıza girince gözümüzü aldınız, yurtdışındaymışsınız” cümlesi üzerine “İspanya Marbella’daydım. Türkiye’de tatil yapmıyorum çünkü o şekilde görüntülenmek istemiyorum” dedi ve cümlesini şu ilginç açıklama ile tamamladı: “Çünkü ben hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella’da çıplaklar kampında rahatım!”