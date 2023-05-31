Bülent Ersoy, 28 Ağustos 2021'de konser için Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne gitti. Ersoy'un orkestra üyeleri, ülkeye girişte sahte PCR testleriyle yakalandı.
Konseri polis gözetiminde tamamladıktan sonra yargılanan orkestra üyeleri, bir ay otelde gözetim altında tutulduktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Ardından da tutuklanarak Lefkoşa Cezaevi'nde 1 ay hapis yattı.
Tahliye edildikten sonra ülkeye dönen 21 kişilik orkestra ekibinden davulcu Ahmet İzgi, "Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi" dedi. İzgi, en yoğun sezonda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mahsur kaldığını bu nedenle büyük ölçüde maddi zarara uğradığını belirterek Bülent Ersoy ve menajer Haluk Şentürk'e 50'şer bin TL manevi ve bin TL maddi olmak üzere tazminat davası dava açtı.