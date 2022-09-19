Yıkanan temiz bulaşıkların, makineden çıktıklarında kötü kokmasını kimse istemez. Bazı bulaşık makineleri belli bir süre sonra koku yapmaya başlar. Bu konuda endişe yapılmasına gerek yok çünkü evde yapılan birkaç yöntem ile bulaşık makinenizdeki kötü kokudan kısa sürede kurtulacaksınız. BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKU NASIL GİDER? Bulaşık makinenizdeki kötü kokudan kurtulmak için gereken yöntemler şu şekildedir; İlk olarak bulaşık makinenizin filtresini, kapağını, içini ve kapak contasını güzelce temizleyin. Sirke ve karbonatı temizliğinizde mutlaka kullanın. Kullanım kılavuzunuzu dikkatlice okuyun ve anormal bir durum var ise teknik servisi çağırın. Her yıkamanızda tablet ve beyaz sirke kullanın. Belirli aralıklar ile yıkamanıza parlatıcı ve tuz eklemeyi ihmal etmeyin.

BULAŞIK MAKİNESİ NEDEN KOKAR? Bulaşık makinesinin kokmasına neden olan bazı sebepler şu şekildedir;

Yoğun kullanım koku yapabilir bu sebeple 4-6 ay arası makinenizi 1 kere boş çalıştırın. Bulaşık makinenizin filtresinde bir tıkanma meydana gelmiş olabilir. Filtreleri tıkanan makinelerden kötü koku gelir. Düşük dereceli durulama programları koku yapabilir. Tüm bu sorunların çözümlerini uyguladınız fakat halen sorununuz devam ediyor ise teknik servis çağırmanızı öneririz.